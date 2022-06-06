Иммунолог рассказал, кому нужно вакцинироваться от оспы

"Нужна вакцина именно от обезьяньей оспы, потому что на самом деле плохо контролируется инфекция именно в эндемичном регионе, в Западной Африке. Там ситуация резко обострилась в последние несколько лет. Если бы вакцина была создана, была бы эффективнее, чем от натуральной оспы, и удалось бы провести вакцинацию в эндемичном регионе, то мы бы приобрели лучший контроль над инфекцией и в глобальном масштабе", — заключил Крючков.