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2 часа назад

Иммунолог рассказал, кому нужно вакцинироваться от оспы

Даша Краснова

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков оценил вероятность завоза в Россию обезьяньей оспы и объяснил, кому надо прививаться. Его слова передает радио Sputnik.

Иммунолог рассказал, кому нужно вакцинироваться от оспы
Фото: unsplashunsplash

По данным Всемирной организации здравоохранения, вирусом оспы обезьян инфицированы уже несколько сотен человек из разных стран. В России первые случаи заражения могут быть выявлены в течение трех-шести месяцев, полагает Крючков.

"Сложно спрогнозировать точные сроки, но завоз обезьяньей оспы в Россию крайне вероятен в горизонте ближайших трех-шести месяцев", — сказал иммунолог.

Если органы здравоохранения будут действовать эффективно, то оспа обезьян не превратится в серьезную угрозу.

"Как показывает практика других стран, если вовремя будут задействованы службы здравоохранения, очень быстро эту вспышку можно будет погасить. Но бдительность важна", — отметил Крючков.

Возможно, в России потребуется провести вакцинацию от натуральной оспы в группах риска.

"Группы риска сейчас определяются. Это, например, люди, которые в силу профессиональной деятельности могут столкнуться с заболевшими этой инфекцией и могут заразиться: медицинские работники, работники пограничного контроля, экстренных служб", — пояснил Крючков.

По словам врача, контроля над оспой можно добиться только с помощью разработки особой вакцины против этого типа инфекции.

"Нужна вакцина именно от обезьяньей оспы, потому что на самом деле плохо контролируется инфекция именно в эндемичном регионе, в Западной Африке. Там ситуация резко обострилась в последние несколько лет. Если бы вакцина была создана, была бы эффективнее, чем от натуральной оспы, и удалось бы провести вакцинацию в эндемичном регионе, то мы бы приобрели лучший контроль над инфекцией и в глобальном масштабе", — заключил Крючков.

До этого мы рассказывали, чем на самом деле опасна оспа обезьян.

Новости,Николай Крючков,ВОЗ,
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