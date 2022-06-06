Иммунолог рассказал, кому нужно вакцинироваться от оспы

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков оценил вероятность завоза в Россию обезьяньей оспы и объяснил, кому надо прививаться. Его слова передает радио Sputnik.
По данным Всемирной организации здравоохранения, вирусом оспы обезьян инфицированы уже несколько сотен человек из разных стран. В России первые случаи заражения могут быть выявлены в течение трех-шести месяцев, полагает Крючков.
"Сложно спрогнозировать точные сроки, но завоз обезьяньей оспы в Россию крайне вероятен в горизонте ближайших трех-шести месяцев", — сказал иммунолог.
Если органы здравоохранения будут действовать эффективно, то оспа обезьян не превратится в серьезную угрозу.
"Как показывает практика других стран, если вовремя будут задействованы службы здравоохранения, очень быстро эту вспышку можно будет погасить. Но бдительность важна", — отметил Крючков.
Возможно, в России потребуется провести вакцинацию от натуральной оспы в группах риска.
"Группы риска сейчас определяются. Это, например, люди, которые в силу профессиональной деятельности могут столкнуться с заболевшими этой инфекцией и могут заразиться: медицинские работники, работники пограничного контроля, экстренных служб", — пояснил Крючков.
По словам врача, контроля над оспой можно добиться только с помощью разработки особой вакцины против этого типа инфекции.
"Нужна вакцина именно от обезьяньей оспы, потому что на самом деле плохо контролируется инфекция именно в эндемичном регионе, в Западной Африке. Там ситуация резко обострилась в последние несколько лет. Если бы вакцина была создана, была бы эффективнее, чем от натуральной оспы, и удалось бы провести вакцинацию в эндемичном регионе, то мы бы приобрели лучший контроль над инфекцией и в глобальном масштабе", — заключил Крючков.
До этого мы рассказывали, чем на самом деле опасна оспа обезьян.