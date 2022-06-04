Ученые: люди с высоким ростом более склонны к заболеваниям сердца

Ученые из университета Колорадо выяснили, что высокий рост сопряжен с высоким риском побочных заболеваний. Об этом говорится в журнале PLoS Genetics.
В частности, в ходе масштабной аналитической работы исследователи изучили почти 3290 вариантов генов, влияющих на рост человека.
В ходе исследований учёные обнаружили связь с более чем 1000 клинических признаков возможных болезней.
Ученые смогли подтвердить, что Высокий роста человека связана с риском фибрилляции предсердий (учащенного сердцебиения) на генетическом уровне.
Кроме того, у высоких также могут быть проблемы с кровообращением, высокие риски инфекции кожи и костей, а также развития нервных болезней.
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