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2 часа назад

Ученые: люди с высоким ростом более склонны к заболеваниям сердца

Диана Товсепова

Ученые из университета Колорадо выяснили, что высокий рост сопряжен с высоким риском побочных заболеваний. Об этом говорится в журнале PLoS Genetics.

Ученые: люди с высоким ростом более склонны к заболеваниям сердца
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

В частности, в ходе масштабной аналитической работы исследователи изучили почти 3290 вариантов генов, влияющих на рост человека.

В ходе исследований учёные обнаружили связь с более чем 1000 клинических признаков возможных болезней.

Ученые смогли подтвердить, что Высокий роста человека связана с риском фибрилляции предсердий (учащенного сердцебиения) на генетическом уровне.

Кроме того, у высоких также могут быть проблемы с кровообращением, высокие риски инфекции кожи и костей, а также развития нервных болезней.

Ранее мы писали об острых кишечных инфекциях.

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