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1 час назад

Острые кишечные инфекции: что это и как избежать

Мира Маркина
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Кишечная инфекция – один из тех недугов, который может застать врасплох в самый неподходящий момент. Симптомы инфекции таковы, что вести привычный образ жизни, "подцепив" ее, не представляется возможным. В частности, больные страдают от рвоты, диареи, интоксикации и обезвоживания.

Острые кишечные инфекции: что это и как избежать
Фото: AdobestockAdobestock

Чтобы разобраться в природе острых кишечных инфекций и узнать, как не допустить встречи с ними, "Рамблер" пообщался с врачом Денисом Прокофьевым.

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Это попадание в ЖКТ патогенного бактериального фона вместе с неправильно хранящейся или неправильно обработанными продуктами питания. Как правило, это связано с посещением мест общественного питания и, к сожалению, здесь проконтролировать процесс очень сложно. Потому что роль играет не только правильная термическая обработка еды, правильное хранение еды, но и посуда, которая может быть недостаточно чистой или вымыта с использованием агрессивных моющих средств.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Эксперт настаивает на том, что во избежание недуга важно питаться домашней пищей или же посещать только те места общепита, в которых вы уверены.

Если вы почувствовали резкое ухудшение состояния, поужинав в кафе или в гостях, врач рекомендует немедленно начинать лечение:

Лечение нужно начинать как можно скорее с использованием энтеросорбентов и энтеросетиков. Никакой другой защиты от острых кишечных инфекций не существует, главное: думать о том, что вы пьете, едите и где вы это делаете. Также если у вас возникает хоть малейшее сомнение в том, что продукт просрочен, недостаточно термически обработан, вам не нравится вид, вкус, запах, – не надо продолжать использовать его в пищу.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"
Существуют также крайне опасные симптомы, когда нужно вызывать скорую помощь. К ним относятся:
  • кал чёрного цвета или с прожилками крови;
  • температура выше 39 градусов;
  • живот и кишечник сильно болят;
  • есть острые признаки обезвоживания, предобморочное состояние;
  • диарея не проходит больше двух дней у взрослого или больше 24 часов у ребёнка.
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