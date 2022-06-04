Острые кишечные инфекции: что это и как избежать

Кишечная инфекция – один из тех недугов, который может застать врасплох в самый неподходящий момент. Симптомы инфекции таковы, что вести привычный образ жизни, "подцепив" ее, не представляется возможным. В частности, больные страдают от рвоты, диареи, интоксикации и обезвоживания.
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Чтобы разобраться в природе острых кишечных инфекций и узнать, как не допустить встречи с ними, "Рамблер" пообщался с врачом Денисом Прокофьевым.
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Это попадание в ЖКТ патогенного бактериального фона вместе с неправильно хранящейся или неправильно обработанными продуктами питания. Как правило, это связано с посещением мест общественного питания и, к сожалению, здесь проконтролировать процесс очень сложно. Потому что роль играет не только правильная термическая обработка еды, правильное хранение еды, но и посуда, которая может быть недостаточно чистой или вымыта с использованием агрессивных моющих средств.
Эксперт настаивает на том, что во избежание недуга важно питаться домашней пищей или же посещать только те места общепита, в которых вы уверены.
Если вы почувствовали резкое ухудшение состояния, поужинав в кафе или в гостях, врач рекомендует немедленно начинать лечение:
Лечение нужно начинать как можно скорее с использованием энтеросорбентов и энтеросетиков. Никакой другой защиты от острых кишечных инфекций не существует, главное: думать о том, что вы пьете, едите и где вы это делаете. Также если у вас возникает хоть малейшее сомнение в том, что продукт просрочен, недостаточно термически обработан, вам не нравится вид, вкус, запах, – не надо продолжать использовать его в пищу.