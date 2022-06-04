Острые кишечные инфекции: что это и как избежать

Лечение нужно начинать как можно скорее с использованием энтеросорбентов и энтеросетиков. Никакой другой защиты от острых кишечных инфекций не существует, главное: думать о том, что вы пьете, едите и где вы это делаете. Также если у вас возникает хоть малейшее сомнение в том, что продукт просрочен, недостаточно термически обработан, вам не нравится вид, вкус, запах, – не надо продолжать использовать его в пищу.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"