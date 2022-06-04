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3 часа назад

Эксперт оценил опасность обезьяньей оспы в России

Мария Кимакович

Своим мнением поделился в беседе с ТАСС доктор медицинских наук, иммунолог Владислав Жемчугов.

Специалист заявил, что поводов для беспокойства у россиян нет, поскольку болезнь протекает легко, а сам вирус не особо опасен.

Никакой опасности текущая оспа обезьян не представляет. Это пока легкая болезнь,

— отметил Жемчугов.

При этом эксперт не исключает возможности, что вирус в России уже есть. По мнению иммунолога, его могли завезти в страну туристы, побывавшие в других странах.

Кто-то мог въехать в Россию с вирусом в себе - или в инкубационном периоде, до 21 дня, или болеющий без сыпи в латентной форме,

— объяснил иммунолог.

Напомним, что распространение вируса оспы обезьян было зафиксировано в странах США и Европы весной этого года. В России, согласно официальной информации, случаев заражения пока выявлено не было.

Ранее врач рассказал, когда нужно удалять аденоиды.

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