Эксперт оценил опасность обезьяньей оспы в России

Своим мнением поделился в беседе с ТАСС доктор медицинских наук, иммунолог Владислав Жемчугов.
Специалист заявил, что поводов для беспокойства у россиян нет, поскольку болезнь протекает легко, а сам вирус не особо опасен.
Никакой опасности текущая оспа обезьян не представляет. Это пока легкая болезнь,
— отметил Жемчугов.
При этом эксперт не исключает возможности, что вирус в России уже есть. По мнению иммунолога, его могли завезти в страну туристы, побывавшие в других странах.
Кто-то мог въехать в Россию с вирусом в себе - или в инкубационном периоде, до 21 дня, или болеющий без сыпи в латентной форме,
— объяснил иммунолог.
Напомним, что распространение вируса оспы обезьян было зафиксировано в странах США и Европы весной этого года. В России, согласно официальной информации, случаев заражения пока выявлено не было.