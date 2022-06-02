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3 часа назад

Врач рассказал, когда нужно удалять аденоиды

Анна Шутова

Иммунолог и педиатр Андрей Продеус рассказал, когда детям нужно удалять увеличенные аденоиды. Об этом медик написал в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Врач рассказал, когда нужно удалять аденоиды
Фото: burst.shopify.comburst.shopify.com

«Наличие аденоидов — это физиологическая норма при условии, что они имеют нормальные для ребенка размеры, соответствующие его возрасту», — заявил врач.

По словам педиатра, сигналом является воспаление или увеличение аденоидов. Это затрудняет носовое дыхание и может привести к появлению отита.

«Есть четкие критерии, которые мы используем, чтобы принять решение, удалять аденоиды или нет: нарушение дыхания во сне, храп, рецидивирующие инфекции, особенно отиты», — сказал Продеус.

Как он отметил, у детей с аллергиями аденоиды могут быть увеличены также из-за реакции тканей на аллерген. Тогда надо лечить и воспаление, и аллергию.

Ранее врач дала советы, как продлить жизнь при сахарном диабете.

Новости,Андрей Продеус,
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