Врач рассказал, когда нужно удалять аденоиды

Иммунолог и педиатр Андрей Продеус рассказал, когда детям нужно удалять увеличенные аденоиды. Об этом медик написал в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

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«Наличие аденоидов — это физиологическая норма при условии, что они имеют нормальные для ребенка размеры, соответствующие его возрасту», — заявил врач.

По словам педиатра, сигналом является воспаление или увеличение аденоидов. Это затрудняет носовое дыхание и может привести к появлению отита.

«Есть четкие критерии, которые мы используем, чтобы принять решение, удалять аденоиды или нет: нарушение дыхания во сне, храп, рецидивирующие инфекции, особенно отиты», — сказал Продеус.