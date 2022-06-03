Человеку пришили ухо, напечатанное на 3D-принтере

Ученым и медикам удалось пришить человеку ухо, изготовленное с помощью 3D-принтера, об этом рассказывает Газета.ру.

Медики биотехнологической компании 3DBio Therapeutics смогли пришить ухо пациенту, из чьих клеток оно было образовано, и позже напечатано с помощью современных технологий на 3D-принтере.

Ученым пришлось взять образцы хряща здорового уха того же пациента. После чего они вырастили необходимое количество хрящевых клеток и, смешав с биочернилами, напечатали уже полноценный имплант.

Dr. Arturo Bonilla, Microtia-Congenital Ear Institute

После удачной операции, врачи рассказали, что со временем ухо-имплант будет выглядеть более естественно и его чувствительность будет повышаться по мере прорастания в него нервов.