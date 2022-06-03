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2 часа назад

Врач объяснил, что делать, если прикоснулся к борщевику

Даша Краснова

Доктор медицинских наук, профессор, главный врач Областного клинического центра комбустиологии Николай Островский рассказал, что необходимо сделать после контакта с борщевиком. По его словам, необходимо промыть и обработать кожу, а также защитить пораженный участок от солнечных лучей. Об этом сообщает “URA.RU”.

Врач объяснил, что делать, если прикоснулся к борщевику
Фото: социальные сетисоциальные сети

Если сок борщевика попадает на кожу, то это вызывает нарушение чувствительности. Она становится восприимчивой к солнечным лучам. Обычно меланин защищает кожу и человек загорает, но после воздействия этого растения она сгорает под солнечными лучами.

“Если вы попали в заросли борщевика, необходимо обработать поверхность кожи, тщательно смыть сок растения и обратиться к специалисту. И самое главное – прикрыть эту поверхность одеждой, чтобы она не подвергалась воздействию солнца”, – делится эксперт.

Одеждой прикрывать место ожога следует в течение недели. По мнению специалиста, растение может серьезно искалечить человека.

“Возможны проявления вплоть до ожогов второй – третьей степени. Я знаю от коллег ситуацию, когда дети играют с борщевиком. У него толстый стебель с отверстием. Дети используют его как телескоп или подзорную трубу. Они прислоняют его к векам. Это очень опасная вещь. Если ожог глубокий, образуется рубец, затягивается рубцовая ткань. Если это веко и окружность глаза, возможно обезображивание лица”, – предупреждает Островский.

До этого мы рассказывали, когда необходимо уничтожать борщевик.

Новости,Николай Островский,
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