Врач объяснил, что делать, если прикоснулся к борщевику

“Возможны проявления вплоть до ожогов второй – третьей степени. Я знаю от коллег ситуацию, когда дети играют с борщевиком. У него толстый стебель с отверстием. Дети используют его как телескоп или подзорную трубу. Они прислоняют его к векам. Это очень опасная вещь. Если ожог глубокий, образуется рубец, затягивается рубцовая ткань. Если это веко и окружность глаза, возможно обезображивание лица”, – предупреждает Островский.