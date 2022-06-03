Врач объяснил, что делать, если прикоснулся к борщевику

Доктор медицинских наук, профессор, главный врач Областного клинического центра комбустиологии Николай Островский рассказал, что необходимо сделать после контакта с борщевиком. По его словам, необходимо промыть и обработать кожу, а также защитить пораженный участок от солнечных лучей. Об этом сообщает “URA.RU”.
Если сок борщевика попадает на кожу, то это вызывает нарушение чувствительности. Она становится восприимчивой к солнечным лучам. Обычно меланин защищает кожу и человек загорает, но после воздействия этого растения она сгорает под солнечными лучами.
“Если вы попали в заросли борщевика, необходимо обработать поверхность кожи, тщательно смыть сок растения и обратиться к специалисту. И самое главное – прикрыть эту поверхность одеждой, чтобы она не подвергалась воздействию солнца”, – делится эксперт.
Одеждой прикрывать место ожога следует в течение недели. По мнению специалиста, растение может серьезно искалечить человека.
“Возможны проявления вплоть до ожогов второй – третьей степени. Я знаю от коллег ситуацию, когда дети играют с борщевиком. У него толстый стебель с отверстием. Дети используют его как телескоп или подзорную трубу. Они прислоняют его к векам. Это очень опасная вещь. Если ожог глубокий, образуется рубец, затягивается рубцовая ткань. Если это веко и окружность глаза, возможно обезображивание лица”, – предупреждает Островский.
До этого мы рассказывали, когда необходимо уничтожать борщевик.