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39 минут назад

Отвращение к каким продуктам сигнализирует об опасной болезни

Анна Шутова

Онколог Андрей Воробьев рассказал, отвращение к каким продуктам может быть тревожным признаком и сигнализировать о развитии опасного заболевания. Об этом пишет МedikForum.

Отвращение к каким продуктам сигнализирует об опасной болезни
Фото: UnsplashUnsplash

По словам врача, изменения вкуса могут привести к потере аппетита и снижению веса. Это может вызвать сильную неприязнь к некоторым продуктам.

Так, онколог рассказал, что у двух мужчин с раком легких за два года до постановки диагноза появилось отвращение к колбасам. Женщины с раком шейки матки испытывали сильную неприязнь к яйцам.

Также у некоторых пациентов с онкологией изменился вкус чая. Он стал более неприятным. Эти изменения были вызваны опухолями в области головы и шеи.

Ранее врач рассказал, когда нужно удалять аденоиды.

Новости,Андрей Воробьев,
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