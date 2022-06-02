Отвращение к каким продуктам сигнализирует об опасной болезни

Онколог Андрей Воробьев рассказал, отвращение к каким продуктам может быть тревожным признаком и сигнализировать о развитии опасного заболевания. Об этом пишет МedikForum.

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По словам врача, изменения вкуса могут привести к потере аппетита и снижению веса. Это может вызвать сильную неприязнь к некоторым продуктам.

Так, онколог рассказал, что у двух мужчин с раком легких за два года до постановки диагноза появилось отвращение к колбасам. Женщины с раком шейки матки испытывали сильную неприязнь к яйцам.