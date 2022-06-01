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3 часа назад

Двое россиян умерли от редкой лихорадки после укуса клеща

Диана Товсепова

Вторая смерть от конго-крымской геморрагической лихорадки, возникшей из-за укуса клеща, зафиксирована в Ростовской области. Об этом на своем сайте сообщает региональный Роспотребнадзор.

Двое россиян умерли от редкой лихорадки после укуса клеща
Фото: PiqselsPiqsels

При этом ранее от такой же инфекции, вызванной укусом клеща, погиб другой россиянин - житель города Новошахтинска. В южном регионе уже зафиксировали три случая заражения конго-крымской геморрагической лихорадкой.

Специалисты напомнили, что лучшим способом обезопасить себя от укуса клещей станет осторожность при нахождении на природе. При этом извлекать насекомое Роспотребнадзор рекомендует в больничном травмпункте с помощью медиков.

У зараженных конго-крымской геморрагической лихорадкой наблюдается повышение температуры до 40 градусов, боли в мышцах, сильная слабость, тошнота, иногда сыпь и гематомы на коже и слизистых.

Острый период болезни длится до 12 дней, но перенесшие еще около двух месяцев могут чувствовать истощение.

Заболевание длится до 12 дней, но выздоровевшие еще в течение двух месяцев страдают от истощения.

Ранее мы писали о том, как еще обезопасить себя от укуса клеща.

Новости,Роспотребнадзор,
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