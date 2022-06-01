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1 час назад

Уролог перечислил симптомы почечных колик

Мария Каткова

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделением урологии барнаульской клиники «РЖД-Медицина» Борис Неймарк рассказал о главных симптомах почечных колик. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Уролог перечислил симптомы почечных колик
Фото: Pxhere.comPxhere.com

По его словам, симптомы могут появиться как во время покоя, так и во время движения. Вероятность появления колик выше всего у тех, кто страдает мочекаменной болезнью.

"Начавший движение конкремент перекрывает мочевыводящие пути, в них растет давление, что приводит к растяжению почечной капсулы и появлению боли. Поэтому основной задачей врача-уролога является облегчение состояния пациента на момент его обращения"

Среди симптомов он назвал интенсивную боль в пояснице, которая может затихать и нарастать. Боль может ощущаться в боковых отделах живота, паху и наружных отделах половых органов. При этом человек не может занять положение, при котором неприятные ощущения будут слабее. Также учащается мочеиспускание, которое может сопровождаться дискомфортом.

Могут появиться общие симптомы: тошнота и рвота, учащенное сердцебиение, незначительное повышение температуры.

Ранее сообщалось, что реаниматолог рассказал, как самостоятельно определить инфаркт.

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