Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+24° в 
USD 61.61EUR 62.74
Войти в почту
2 часа назад

Реаниматолог рассказал, как самостоятельно определить инфаркт

Мира Маркина

Врач анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов рассказал, какие ощущения говорят о наличии инфаркта миокарда. Об этом сообщает News.ru.

Реаниматолог рассказал, как самостоятельно определить инфаркт
Фото: PixabayPixabay

Эксперт рассказал, что болевые ощущения появляются в левой руке, спине и нижней челюсти. Также может ощущаться боль за грудиной, как будто на вас лежит тяжелый предмет.

Еще одним симптомом инфаркта может быть страх смерти. Газонов рассказал, что нужно делать при появлении таких симптомов.

"Часто боли сопровождаются появлением страха смерти. При появлении таких ощущений необходимо прекратить любую нагрузку, присесть, прилечь, обеспечить максимальный комфорт. В случае если пациент не испытывал таких ощущений ранее – обязательно вызвать скорую помощь"

Ранее сообщалось, что названы самые опасные симптомы курильщиков.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители