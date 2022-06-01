Реаниматолог рассказал, как самостоятельно определить инфаркт

Врач анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов рассказал, какие ощущения говорят о наличии инфаркта миокарда. Об этом сообщает News.ru.
Эксперт рассказал, что болевые ощущения появляются в левой руке, спине и нижней челюсти. Также может ощущаться боль за грудиной, как будто на вас лежит тяжелый предмет.
Еще одним симптомом инфаркта может быть страх смерти. Газонов рассказал, что нужно делать при появлении таких симптомов.
"Часто боли сопровождаются появлением страха смерти. При появлении таких ощущений необходимо прекратить любую нагрузку, присесть, прилечь, обеспечить максимальный комфорт. В случае если пациент не испытывал таких ощущений ранее – обязательно вызвать скорую помощь"
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