Названы самые опасные симптомы курильщиков

"Второй самый грозный признак – появление одышки при небольшой физической нагрузке. То есть если раньше человек спокойно поднимался по лестнице, например на пятый этаж, то потом стал подниматься только до третьего, ему нужно остановиться отдышаться, затем – только до второго. Даже при ходьбе по ровной местности появляется одышка", - говорит врач.