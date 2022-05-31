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1 час назад

Названы самые опасные симптомы курильщиков

В беседе с Москвой 24 врач-терапевт Надежда Чернышова назвала два симптома курильщиков, которые говорят о хронической обструктивной болезни легких. Доктор объяснила, что эта болезнь происходит вследствие разрушения стенки легочных альвеол из-за воздействия табачного дыма.

Названы самые опасные симптомы курильщиков
Фото: pixabay.compixabay.com

Первым из опасных симптомов является утренний кашель - приступы такого кашля случаются утром - при смене положения тела человек долго кашляет, при этом выделяется мокрота.

"Второй самый грозный признак – появление одышки при небольшой физической нагрузке. То есть если раньше человек спокойно поднимался по лестнице, например на пятый этаж, то потом стал подниматься только до третьего, ему нужно остановиться отдышаться, затем – только до второго. Даже при ходьбе по ровной местности появляется одышка", - говорит врач.

Надежда так же отмечает, что в данном случае процесс необратим. Невозможно восстановить то, что разрушено. Можно лишь остановить процесс дальнейшего повреждения. Однако любое простудное заболевание в этом случае ухудшает состояние.

31 мая отмечается Международный день без табака. Помните, что курение сильно вредит вашему здоровью, а самый лучший день для того, чтобы отказаться от этой привычки - сегодня.

ЗОЖ,
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