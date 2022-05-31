Как сохранить здоровье сердца и сосудов

Важно следить за питанием и физической активностью для правильной работы сердечно-сосудистой системы. Об этом заявила врач-диетолог Анжелика Дюваль.
Доктор рекомендует регулярно делать утреннюю зарядку. Также, по ее мнению, стоит брать перерывы на сидячей работе ради коротких прогулок.
"Когда человек ведет сидячий образ жизни, происходит застой жидкости в тазу. Могут растягиваться сосуды, повышаться давление. В таком организме сердечно-сосудистая система работает в разы хуже",
— объяснила эксперт.
Специалист утверждает, что из рациона необходимо исключить продукты с содержанием трансжиров, так как качество сосудов ухудшается из-за большого количества промышленного питания. К такой еде относятся фастфуд и полуфабрикаты. Врач также настоятельно советует заменить ягодами и фруктами сладости.
Читайте также о том, как нужно питаться людям старше 60 лет.