Как сохранить здоровье сердца и сосудов

Важно следить за питанием и физической активностью для правильной работы сердечно-сосудистой системы. Об этом заявила врач-диетолог Анжелика Дюваль.

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Доктор рекомендует регулярно делать утреннюю зарядку. Также, по ее мнению, стоит брать перерывы на сидячей работе ради коротких прогулок.

"Когда человек ведет сидячий образ жизни, происходит застой жидкости в тазу. Могут растягиваться сосуды, повышаться давление. В таком организме сердечно-сосудистая система работает в разы хуже",

— объяснила эксперт.

Специалист утверждает, что из рациона необходимо исключить продукты с содержанием трансжиров, так как качество сосудов ухудшается из-за большого количества промышленного питания. К такой еде относятся фастфуд и полуфабрикаты. Врач также настоятельно советует заменить ягодами и фруктами сладости.

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