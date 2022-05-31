Как нужно питаться людям старше 60 лет

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какой рацион предпочтителен для граждан старше 60 лет. Она рекомендует употреблять продукты с содержанием витамина D, B12 и Омеги-3. Слова эксперта приводит Москва 24.
Доктор объяснила, что Омега-3 не только снимает воспалительные процессы и помогает в профилактике развития проблем с суставами, но и поддерживает нужный уровень холестерина. А витамин D, в свою очередь, укрепляет иммунную систему и защищает от остеопороза.
Из-за дефицита витамина В12, уточняет эксперт, могут возникнуть нарушения со стороны нервной системы: шаткость походки и замедленная реакция. Вещество содержится в продуктах животного происхождения.
Соломатина рекомендует поддерживать здоровье кишечника с помощью фруктов, овощей, цельнозерновых круп и растительных масел. Не стоит также забывать о кисломолочных продуктах, отметила врач.
Чтобы избежать проблем со зрением, доктор советует включать в рацион все то, что окрашено в темный цвет — чернику, голубику, сливу. Также пенсионерам обязательно нужно ежедневно употреблять горсть любых орехов.
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