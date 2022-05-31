Как нужно питаться людям старше 60 лет

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какой рацион предпочтителен для граждан старше 60 лет. Она рекомендует употреблять продукты с содержанием витамина D, B12 и Омеги-3. Слова эксперта приводит Москва 24.

Фото: pixabay.com pixabay.com

Доктор объяснила, что Омега-3 не только снимает воспалительные процессы и помогает в профилактике развития проблем с суставами, но и поддерживает нужный уровень холестерина. А витамин D, в свою очередь, укрепляет иммунную систему и защищает от остеопороза.

Видео дня

Омега-3 и витамин D содержатся в сале. Обычное сало, убрать все колбасы и один раз в день употреблять граммов 10–20 на бутерброде из цельнозернового хлеба Елена Соломатина Врач-диетолог

Из-за дефицита витамина В12, уточняет эксперт, могут возникнуть нарушения со стороны нервной системы: шаткость походки и замедленная реакция. Вещество содержится в продуктах животного происхождения.

Соломатина рекомендует поддерживать здоровье кишечника с помощью фруктов, овощей, цельнозерновых круп и растительных масел. Не стоит также забывать о кисломолочных продуктах, отметила врач.

Это творог, йогурт, кефир. Нужно чередовать. Не жирные продукты, но и не совсем обезжиренные, где-то 2,5% жирности нормально Елена Соломатина Врач-диетолог

Чтобы избежать проблем со зрением, доктор советует включать в рацион все то, что окрашено в темный цвет — чернику, голубику, сливу. Также пенсионерам обязательно нужно ежедневно употреблять горсть любых орехов.

Грецкий – очень ценный. Пожилому человеку нужно съедать хотя бы три ореха в день. Кстати, два бразильских ореха содержат суточную норму селена. Селен – мощный антиоксидант. Необходим для нормальной работы сердечно-сосудистой системы

Елена Соломатина Врач-диетолог

Читайте также о том, что снижает работу желчного пузыря.