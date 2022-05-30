Врач рассказал, что снижает работу желчного пузыря

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал о причинах снижения эффективности работы желчного пузыря. Подробностями эксперт поделился в интервью для Youtube-канала Яны Павлидис.
Так, по словам доктора, чаще всего опасность для здоровья представляют культурные традиции и основы питания в семье:
"Например, в одной семье все привыкли есть по утрам бутерброды с маслом и сыром. Сыр жирный, масло жирное, а к ним еще и яйца с майонезом. И получаем тройной холестерин, который каждое утро подтачивает желчный пузырь. В такой семье и у родителей, детей, да и у внуков запросто могут быть камни в желчном пузыре. Для людей это привычно, они не могут заподозрить подвох и считают, что нормально питаются: мать так ела, отец, и дед. И это рождает проблему".
Он таже отметил, что на желчный пузырь негативно влияет и перегрузка холестерином, однако при этом нельзя полностью исключать из рациона жиры. Из них строится оболочка клеток, образуются гормоны, оболочки для нервов, чтобы между клетками не было замыканий, пояснил специалист.