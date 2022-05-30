Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+28° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
1 час назад

Врач рассказал, что снижает работу желчного пузыря

Мария Иглина

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал о причинах снижения эффективности работы желчного пузыря. Подробностями эксперт поделился в интервью для Youtube-канала Яны Павлидис.

Врач рассказал, что снижает работу желчного пузыря
Фото: flickr.comflickr.com

Так, по словам доктора, чаще всего опасность для здоровья представляют культурные традиции и основы питания в семье:

"Например, в одной семье все привыкли есть по утрам бутерброды с маслом и сыром. Сыр жирный, масло жирное, а к ним еще и яйца с майонезом. И получаем тройной холестерин, который каждое утро подтачивает желчный пузырь. В такой семье и у родителей, детей, да и у внуков запросто могут быть камни в желчном пузыре. Для людей это привычно, они не могут заподозрить подвох и считают, что нормально питаются: мать так ела, отец, и дед. И это рождает проблему".

Он таже отметил, что на желчный пузырь негативно влияет и перегрузка холестерином, однако при этом нельзя полностью исключать из рациона жиры. Из них строится оболочка клеток, образуются гормоны, оболочки для нервов, чтобы между клетками не было замыканий, пояснил специалист.

Ранее Мясников рассказал, что есть при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Новости,Яна Павлидис,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители