Врач рассказал, что снижает работу желчного пузыря

"Например, в одной семье все привыкли есть по утрам бутерброды с маслом и сыром. Сыр жирный, масло жирное, а к ним еще и яйца с майонезом. И получаем тройной холестерин, который каждое утро подтачивает желчный пузырь. В такой семье и у родителей, детей, да и у внуков запросто могут быть камни в желчном пузыре. Для людей это привычно, они не могут заподозрить подвох и считают, что нормально питаются: мать так ела, отец, и дед. И это рождает проблему".