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3 часа назад

Дерматолог перечислила признаки злокачественных родинок

Катерина Саломе

Врач-дерматолог, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры Сеченовского университета Екатерина Грекова назвала основные признаки злокачественных невусов. Среди них она выделила ассиметричность, быстрый рост изменение окраски. Слова эксперта приводит «Мослента».

Дерматолог перечислила признаки злокачественных родинок
Фото: unsplash.comunsplash.com

Доктор раскрыла еще один признак злокачественного образования — «симптом гадкого утенка». Это когда на теле человека есть сильно отличающихся от других родинок невус. Обнаружить его можно при визуальном просмотре.

«Большинство пациентов беспокоят выпуклые новообразования в виде узелков, но на самом деле, они, как правило, совершенно безобидны. Наибольшую опасность перерождения в злокачественное образования представляют собой именно пограничные плоские невусы, находящиеся в эпидермисе на поверхности кожи»,

— резюмировала Грекова.

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