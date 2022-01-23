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2 часа назад

Фармацевт: как определить рак легких по состоянию кожи

Ведущий фармацевт британской медицинской компании medino Джулия Геррини заявила, что рак легких можно диагностировать на ранней стадии и своевременно обратиться за помощью к врачу. Об этом сообщает Express.

Фармацевт: как определить рак легких по состоянию кожи
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперт рассказала о способе, которые позволяет определить рак легких по шести кожным симптомам:

"Кожные симптомы могут включать более легкое появление синяков на коже, появление приподнятых пятен, желтоватый цвет кожи, усиление зуда, появление сыпи вокруг глаз и регулярное покраснение на одной половине лица".

Медик уточнила, что сухость кожи или зуд не всегда свидетельствуют о наличии онкологии. Геррини также добавила, что состояние кожи изменяется не так часто при раке легких. Однако подобные признаки проявляются как последствия распространения онкологии на другие органы или побочные эффекты от лечения.

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