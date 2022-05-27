Оценена необходимость массовой вакцинации от оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что в массовой вакцинации от оспы обезьян нет необходимости. Об этом заявила руководитель секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис, передает РИА «Новости».

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Эксперт отметила, что инфекция передается главным образом при тесном физическом контакте. И на сегодняшний день основным способом контролировать распространение заболевания является отслеживание контактов, расследование и изоляция инфицированных.