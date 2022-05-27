Ученый назвал группу людей, которая рискует заболеть оспой обезьян

Кандидат наук по специальности биохимия, биотехнолог Илья Духовлинов рассказал, что оспа обезьян может быть опасна для переболевших коронавирусом, так как после болезни иммунитет снижен. Его слова передает газета "Взгляд".

Фото: unsplash unsplash

Для человека заболевание опасно тем, что оно специфическим образом образует иммунный ответ. По его словам, у оспы обезьян есть для этого дополнительные элементы, которых нет в человечьей оспе.

«Отсутствие перекрестной защиты, вызванной противооспенной вакциной (такое возможно у определенного процента людей), возможное ослабление коллективного иммунитета и иммуносупрессия в результате ВИЧ/СПИДа в тандеме привели к тому, что определенная популяция людей оказалась восприимчива к инфекции обезьяньей оспой. Смертность от этой инфекции различна в разных популяциях людей в зависимости от состояния здоровья и по документальным данным из разных регионов достигает от 1 до 6 %», – рассказывает биотехнолог.

На зараженных предметах вирус оспы может выживать до 10 лет при температуре 4–5 градусов. При температуре 30–40 градусов – до трех месяцев. Также известны случаи, когда люди заражались оспой через товары, например, через хлопок из-за границы.

«Специфической вакцины в настоящее время против обезьяньей оспы нет. Но было обнаружено, что лица, ранее вакцинированные против натуральной оспы, имеютпримерно 85-процентную защиту от обезьяньей», – делится Духовлинов.

Однако релевантных исследований о работе вакцин пока нет. По данным на понедельник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) известно о 92 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян и 28 предполагаемых.