Врач объяснил, откуда берется ожирение

"Появилась абсолютная доступность еды. Образ жизни изменился и с точки зрения стресса и активности. Отсутствие адекватного питания (люди часто питаются фастфудом, устраивают углеводные перекусы), отсутствие подвижности (мы в основном перемещаемся в автобусах и автомобилях) привело к общемировой тенденции распространения заболеваемости ожирением", — отметил он в комментарии «Невским новостям».