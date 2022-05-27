Врач объяснил, откуда берется ожирение

Кандидат медицинских наук, доцент, ведущий научный сотрудник НИЛ хирургии метаболических нарушений НМИЦ им. В. А. Алмазова Александр Неймарк рассказал, почему проблема ожирения стала настолько распространенной среди современных людей. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
По словам специалиста, в России заболеванием страдает порядка 35 процентов населения. И эта цифра только растет. Виной всему образ жизни человека.
"Появилась абсолютная доступность еды. Образ жизни изменился и с точки зрения стресса и активности. Отсутствие адекватного питания (люди часто питаются фастфудом, устраивают углеводные перекусы), отсутствие подвижности (мы в основном перемещаемся в автобусах и автомобилях) привело к общемировой тенденции распространения заболеваемости ожирением", — отметил он в комментарии «Невским новостям».
Кроме того, современные люди постоянно находятся в стрессе и тревожном состоянии. Стресс — один из многих генераторов арушения обмена веществ. Это провоцирует набор веса.
До этого мы рассказывали, чем опасно ожирение и как с ним бороться.