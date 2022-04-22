Ожирение: чем опасно и можно ли с ним бороться

Избыток жировой ткани может быть не только под кожей, но и на сердце, в структуре печени, в структуре поджелудочной железы. Если жировая ткань находится в структуре печени, то печень хуже выполняет свою функцию, если в структуре поджелудочной железы, то поджелудочная железа тоже перестает нормально выполнять свою секреторную функцию. Поэтому ожирение – это фактор риска развития сахарного диабета, риск развития нарушения обмена холестерина, риск повышения артериального давления, появления артериальной гипертензии. Повышение веса может запускать такой процесс, когда из-за нарушения дыхания во сне у человека может не только чаще болеть голова, но и проявляться нарушения ритма сердца. Помимо всего вышесказанного, ожирение плохо влияет на работу гормонов.



Арина Жегалина Врач терапевт w.clinic