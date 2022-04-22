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1 час назад

Ожирение: чем опасно и можно ли с ним бороться

Мира Маркина
Арина Жегалинаэксперт

Избыточная масса тела и ожирение высчитываются и определяются по индексу массы тела. И надо понимать, что жировая ткань — это не просто жировые клетки, — это гормонально активная ткань, которая выделяет определенного рода вещества. И эти вещества влияют на работу наших надпочечников, через определённые связи изменяют уровень артериального давления.

Ожирение: чем опасно и можно ли с ним бороться
Фото: pixabay.compixabay.com
Избыток жировой ткани может быть не только под кожей, но и на сердце, в структуре печени, в структуре поджелудочной железы. Если жировая ткань находится в структуре печени, то печень хуже выполняет свою функцию, если в структуре поджелудочной железы, то поджелудочная железа тоже перестает нормально выполнять свою секреторную функцию. Поэтому ожирение – это фактор риска развития сахарного диабета, риск развития нарушения обмена холестерина, риск повышения артериального давления, появления артериальной гипертензии. Повышение веса может запускать такой процесс, когда из-за нарушения дыхания во сне у человека может не только чаще болеть голова, но и проявляться нарушения ритма сердца. Помимо всего вышесказанного, ожирение плохо влияет на работу гормонов.
Арина Жегалина
Арина ЖегалинаВрач терапевт w.clinic
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Также при избыточной массе тела большой вес чисто физически усиливает нагрузку на суставы, поэтому часто у пациентов с ожирением возникают проблемы с ногами: с голеностопными, коленными и тазобедренными суставами. И иногда даже сложно проследить взаимосвязь между ожирением и конкретным заболеванием, потому что запускается целая цепочка, и при ожирении страдает работа сразу несколько органов и систем.

Ожирение связано с общей урбанизацией населения: человек занимается меньше физическим трудом, больше умственным. Помимо этого, конечно, распространение этой болезни связано и с питанием — сейчас в магазинах представлено много продуктов с трансжирами, которые приводят к ожирению. Также увеличивается и общий калораж из-за доступности продуктов.

Борьба с ожирением зависит, в первую очередь, от стадии заболевания, а также от психологического настроя человека. К сожалению, есть тип людей, которые заедают переживания, и появление хронического стресса тоже приводит к ожирению. Стандартная схема такая: мы увеличиваем физическую нагрузку до 150 минут в неделю и сбалансированно питаемся по средиземноморской диете, например, где большее количество рациона составляют овощи и фрукты. А людям, у которых диагностировано или подозревается расстройство пищевого поведения, необходима помощь диетолога и психотерапевта как основная терапия в борьбе с избыточным весом.
Арина Жегалина
Арина ЖегалинаВрач терапевт w.clinic
Болезни и лекарства,
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