Ожирение: чем опасно и можно ли с ним бороться

Избыточная масса тела и ожирение высчитываются и определяются по индексу массы тела. И надо понимать, что жировая ткань — это не просто жировые клетки, — это гормонально активная ткань, которая выделяет определенного рода вещества. И эти вещества влияют на работу наших надпочечников, через определённые связи изменяют уровень артериального давления.
Также при избыточной массе тела большой вес чисто физически усиливает нагрузку на суставы, поэтому часто у пациентов с ожирением возникают проблемы с ногами: с голеностопными, коленными и тазобедренными суставами. И иногда даже сложно проследить взаимосвязь между ожирением и конкретным заболеванием, потому что запускается целая цепочка, и при ожирении страдает работа сразу несколько органов и систем.
Ожирение связано с общей урбанизацией населения: человек занимается меньше физическим трудом, больше умственным. Помимо этого, конечно, распространение этой болезни связано и с питанием — сейчас в магазинах представлено много продуктов с трансжирами, которые приводят к ожирению. Также увеличивается и общий калораж из-за доступности продуктов.