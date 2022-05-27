Врач перечислил неочевидные причины дрожи в руках

В ряде случаев дрожь абсолютно нормальное явление. Например, если это случается на фоне какого-либо тревожащего события. Однако тремор может быть и симптомом заболевания, и не всегда неврологического.

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Врач-невролог Павел Бранд объяснил, в каких случаях стоит обратиться к врачу с дрожью в руках. Его слова передает радио Sputnik.

По его словам, существует физиологический тремор, когда руки дрожат на фоне тревожной ситуации. Иногда руки дрожат из-за необходимости совершить точное действие, страха или продолжительной статической нагрузкой. Такой тремор не нуждается в лечении.

Но причиной дрожания может быть нарушение функций того или иного отдела мозга, например, мозжечка. Такой тремор может усиливаться при приближении к объекту, когда человек делает целенаправленное движение рукой. При алкогольном поражении мозжечка у человека может появиться мозжечковый тремор.

Тремор рук также сопровождает болезнь Паркинсона. В этом случае его называют дрожательный паралич – он возникает в покое и уменьшается на фоне приема препаратов от этой болезни.

Дрожь в руках может сопровождать не только патологии нервной системы. Например, симптом может указывать на поражение печени. Печеночный тремор может быть признаком тяжелого поражения органа, интоксикации, угрожающей жизни. Иногда он связан с приемом лекарств.