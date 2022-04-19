Почему возникают нервные тики и как их лечить

Нервные тики — это нерегулярные, неконтролируемые и повторяющиеся движения мышц, которые могут возникать в любой части тела. Врач общей практики, кардиолог Денис Прокофьев в беседе с "Рамблером" рассказал подробнее об этом недуге, а также о том, можно ли его вылечить.
Чтобы убрать или сократить нервные тики, по словам Дениса Прокофьева, необходимо использовать легкие седативные препараты. Это может быть как классический глицин, так и другие общепринятые седативные препараты, которые хорошо влияют на нервное волокно. Также можно использовать витамины группы B и магний.
Стоит отметить, что многие случаи нервных тиков носят временный характер и проходят в течение года. У некоторых людей, страдающих тиками, развивается хроническое заболевание. Хронические тики встречаются примерно у одного из 100 человек.
Если же нервный тик долго не проходит, то необходимо обратиться к врачу-неврологу для установки причину, потому что ей не всегда является психоэмоциональное напряжение. Вполне возможно, идет воспаление по самому нерву. И тогда профильный специалист сможет назначить лечение, которое подойдет конкретному пациенту.