Почему возникают нервные тики и как их лечить

Мы говорим о том, что когда возникает нервный тик, многие думают о тике верхнего века или глаза, но этот термин лучше называть более грамотно: невритом. Это повышенная чувствительность со стороны нервного окончания или самого нерва. С учетом того, что мышцы, которые поднимают веко, крайне мелкие, и на самом веке очень тонкая кожа, мы ощущаем подергивание самого глаза. Но иногда тики могут сопровождаться и отдельным подергиванием различных участков кожи. Это тоже будет нервный тик. Это связано с нарушением работы центральной нервной системы, в частности, вегетососудистой дистонией. И, как правило, на фоне психоэмоционального напряжения, различных видов переутомления, возникает дисбаланс передачи нервного импульса. В результате, возникает такая ситуация, которую все привыкли называть тиками.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"