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1 час назад

Почему возникают нервные тики и как их лечить

Мария Иглина
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Нервные тики — это нерегулярные, неконтролируемые и повторяющиеся движения мышц, которые могут возникать в любой части тела. Врач общей практики, кардиолог Денис Прокофьев в беседе с "Рамблером" рассказал подробнее об этом недуге, а также о том, можно ли его вылечить.

Почему возникают нервные тики и как их лечить
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com
Мы говорим о том, что когда возникает нервный тик, многие думают о тике верхнего века или глаза, но этот термин лучше называть более грамотно: невритом. Это повышенная чувствительность со стороны нервного окончания или самого нерва. С учетом того, что мышцы, которые поднимают веко, крайне мелкие, и на самом веке очень тонкая кожа, мы ощущаем подергивание самого глаза. Но иногда тики могут сопровождаться и отдельным подергиванием различных участков кожи. Это тоже будет нервный тик. Это связано с нарушением работы центральной нервной системы, в частности, вегетососудистой дистонией. И, как правило, на фоне психоэмоционального напряжения, различных видов переутомления, возникает дисбаланс передачи нервного импульса. В результате, возникает такая ситуация, которую все привыкли называть тиками.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"
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Чтобы убрать или сократить нервные тики, по словам Дениса Прокофьева, необходимо использовать легкие седативные препараты. Это может быть как классический глицин, так и другие общепринятые седативные препараты, которые хорошо влияют на нервное волокно. Также можно использовать витамины группы B и магний.

Стоит отметить, что многие случаи нервных тиков носят временный характер и проходят в течение года. У некоторых людей, страдающих тиками, развивается хроническое заболевание. Хронические тики встречаются примерно у одного из 100 человек.

Если же нервный тик долго не проходит, то необходимо обратиться к врачу-неврологу для установки причину, потому что ей не всегда является психоэмоциональное напряжение. Вполне возможно, идет воспаление по самому нерву. И тогда профильный специалист сможет назначить лечение, которое подойдет конкретному пациенту.

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