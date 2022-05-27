Малышева назвала продукт, который снижает частый мужской рак

Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева в эфире передачи "Жить здорово!" назвала продукт употребление которого снижает риск возникновения самого распространенного у мужчин вида рака. По ее словам, таким свойством обладают шампиньоны.
В шампиньонах содержится линоленовая кислота — химическое соединение, снижающее вероятность появления рака простаты.
«Рак предстательной железы — самый частый рак у мужчин», — заявила Малышева.
По словам врача, проводилось исследование, в котором группа мужчин употребляла грибы, а другая группа — нет.
«Трижды в неделю части мужчин давали шампиньоны, оказалось, что у них рак предстательной железы диагностировался на 17 процентов реже, чем у тех, кого грибами не кормили», — объяснил он.
После 40 лет за раком нужно следить, так как пропущенный рак простаты, может привести к смерти.
До этого мы рассказывали, что ученые впервые ввели человеку убивающий рак вирус.