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2 часа назад

Малышева назвала продукт, который снижает частый мужской рак

Рамблер

Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева в эфире передачи "Жить здорово!" назвала продукт употребление которого снижает риск возникновения самого распространенного у мужчин вида рака. По ее словам, таким свойством обладают шампиньоны.

Малышева назвала продукт, который снижает частый мужской рак
Фото: кадр из передачикадр из передачи

В шампиньонах содержится линоленовая кислота — химическое соединение, снижающее вероятность появления рака простаты.

«Рак предстательной железы — самый частый рак у мужчин», — заявила Малышева.

По словам врача, проводилось исследование, в котором группа мужчин употребляла грибы, а другая группа — нет.

«Трижды в неделю части мужчин давали шампиньоны, оказалось, что у них рак предстательной железы диагностировался на 17 процентов реже, чем у тех, кого грибами не кормили», — объяснил он.

После 40 лет за раком нужно следить, так как пропущенный рак простаты, может привести к смерти.

До этого мы рассказывали, что ученые впервые ввели человеку убивающий рак вирус.

Новости,Елена Малышева,
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