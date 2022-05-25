Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+14° в 
USD 56.97EUR 58.87
Войти в почту
2 часа назад

Врач рассказала о связи дефицита йода и низкого IQ

Мария Каткова

Заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России - директор Института клинической эндокринологии член-корреспондент РАН Екатерина Трошина рассказала о том, как дефицит йода может повлиять на IQ человека. Об этом сообщает РИА Новости.

Врач рассказала о связи дефицита йода и низкого IQ
Фото: PixabayPixabay

Она заявила, что у людей, живущих с дефицитом йода, IQ может уменьшиться на 10-13%.

"Это ассоциировано со снижением успеваемости детей в учебе, а среди взрослых – с меньшей экономической продуктивностью, более низкими зарплатами"

Она также добавила, что небольшой дефицит йода не характеризуется ярко выраженными симптомами. Даже если у ребенка все в порядке с щитовидной железой, но у него не было йодной профилактики, есть риск снижения интеллекта. Для того, чтобы избежать дефицита йода, она посоветовала употреблять йодированную соль.

Ранее сообщалось, что врач назвал мифом пользу витамина С при простуде.

Новости,Екатерина Трошина,Минздрав РФ,РАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители