Врач рассказала о связи дефицита йода и низкого IQ

Заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России - директор Института клинической эндокринологии член-корреспондент РАН Екатерина Трошина рассказала о том, как дефицит йода может повлиять на IQ человека. Об этом сообщает РИА Новости.
Она заявила, что у людей, живущих с дефицитом йода, IQ может уменьшиться на 10-13%.
"Это ассоциировано со снижением успеваемости детей в учебе, а среди взрослых – с меньшей экономической продуктивностью, более низкими зарплатами"
Она также добавила, что небольшой дефицит йода не характеризуется ярко выраженными симптомами. Даже если у ребенка все в порядке с щитовидной железой, но у него не было йодной профилактики, есть риск снижения интеллекта. Для того, чтобы избежать дефицита йода, она посоветовала употреблять йодированную соль.
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