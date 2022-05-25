Врач рассказала о связи дефицита йода и низкого IQ

Заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России - директор Института клинической эндокринологии член-корреспондент РАН Екатерина Трошина рассказала о том, как дефицит йода может повлиять на IQ человека. Об этом сообщает РИА Новости.

Она также добавила, что небольшой дефицит йода не характеризуется ярко выраженными симптомами. Даже если у ребенка все в порядке с щитовидной железой, но у него не было йодной профилактики, есть риск снижения интеллекта. Для того, чтобы избежать дефицита йода, она посоветовала употреблять йодированную соль.