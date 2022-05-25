Врач назвал мифом пользу витамина С при простуде

Врач и телеведущий Андрей Продеус назвал мифом утверждение о том, что витамин С помогает при простуде. Об этом он заявил в своем блоге на "Яндекс. Дзене".

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Как утверждает медик, многие люди принимают витамин С при простуде и дают его детям. Он назвал этот метод неэффективным и отметил, что добавка не защищает от вирусов.

"К сожалению, должен вас разочаровать: витамин С в тех дозах, в которых он обычно применяется, не может служить защитой от вирусных инфекций"

По словам Продеуса, чтобы витамин С принес какой-либо эффект, необходимо съесть восемь граммов, но такая доза может навредить здоровью.