Случаи заражения оспой обезьян выявлены в Дании и Шотландии

В Дании и Шотландии зафиксированы первые случаи заражения оспой обезьян. Об этом сообщили датский институт сывороток со ссылкой на Минздрав страны и шотландская служба здравоохранения.

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Известно, что в Дании заразился мужчина, который недавно вернулся с острова Гран-Канария на северо-западе Африки. Как сообщает институт, болезнь протекает в легкой форме.

В Шотландии также заразился один человек, однако место заражения и возможные контакты не уточняются. На данный момент пациент находится под наблюдением врачей. Также в ведомстве отметили, что проводится сотрудничество шотландского департамента здравоохранения с коллегами из Великобритании, Уэльса и Северной Ирландии.

В ЕС уже выявлены 85 заражений обезьяньей оспой в восьми странах, передает Европейский центр профилактики заболеваний. Также сообщается, что в основном болезнь протекает в легкой форме, а вероятность широкого распространения низкая.

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