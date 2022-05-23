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1 час назад

Российский ученый оценил вероятность пандемии оспы

Мира Маркина

Вирус оспы обезьян вряд ли вызовет новую пандемию, заявил «Интерфаксу» Александр Шестопалов, директор Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины.

«Вирус оспы обезьян давным-давно известен, как и другие поксвирусы, он очень стабилен. Сейчас речь идет о единичных случаях, и для жителя Сибири или Вологды шанс заболеть не то что нулевой — скорее отрицательный», — объяснил озвученную позицию эксперт.

Случаи заболевания в странах за пределами Африки происходили и до этого, напомнил ученый. Однако серьезных вспышек инфекции зафиксировано не было.

Также Шестопалов напомнил, что люди, вакцинированные от натуральной оспы, на 100% защищены от распространяющейся сейчас инфекции. А при необходимости производство вакцин, остановленное в конце XX века, можно легко восстановить.

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, почему в России остановили вакцинацию от оспы.

Новости,Видео,Александр Шестопалов,
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