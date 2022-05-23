Российский ученый оценил вероятность пандемии оспы

«Вирус оспы обезьян давным-давно известен, как и другие поксвирусы, он очень стабилен. Сейчас речь идет о единичных случаях, и для жителя Сибири или Вологды шанс заболеть не то что нулевой — скорее отрицательный», — объяснил озвученную позицию эксперт.