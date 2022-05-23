Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+18° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
1 час назад

Врач перечислил факторы развития псориаза

Мира Маркина

Псориаз – хроническое неинфекционное заболевание. Существует несколько факторов, которые повышают риск его возникновения у здорового человека. О них рассказал врач-иммунолог Андрей Продеус в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Врач перечислил факторы развития псориаза
Фото: unsplash.comunsplash.com

Развитие псориаза сопровождается появлением на коже красных бляшек с белесым налетом. Чаще всего – на локтях, коленях и волосистой части головы.

Наследственность – один из основных факторов, повышающих риск развития псориаза.

«То есть риск развития болезни [у ребенка] выше, если один или оба родителя страдают псориазом», — объяснил Андрей Продеус.

Также спровоцировать псориаз могут механические повреждения кожи: ссадины, ожоги, порезы, укусы. Это заболевание может возникнуть вследствие стресса, нарушений в работе иммунитета и гормональной системы и некоторых инфекционных заболеваний, например, ангины, отметил врач.

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, можно ли избавиться от псориаза навсегда.

Новости,Андрей Продеус,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители