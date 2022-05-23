Врач перечислил факторы развития псориаза

Псориаз – хроническое неинфекционное заболевание. Существует несколько факторов, которые повышают риск его возникновения у здорового человека. О них рассказал врач-иммунолог Андрей Продеус в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

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Развитие псориаза сопровождается появлением на коже красных бляшек с белесым налетом. Чаще всего – на локтях, коленях и волосистой части головы.

Наследственность – один из основных факторов, повышающих риск развития псориаза.

«То есть риск развития болезни [у ребенка] выше, если один или оба родителя страдают псориазом», — объяснил Андрей Продеус.

Также спровоцировать псориаз могут механические повреждения кожи: ссадины, ожоги, порезы, укусы. Это заболевание может возникнуть вследствие стресса, нарушений в работе иммунитета и гормональной системы и некоторых инфекционных заболеваний, например, ангины, отметил врач.

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, можно ли избавиться от псориаза навсегда.