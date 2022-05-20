Три вопроса доктору: о тошноте, псориазе и цистите

Читатели "Рамблера" задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале три вопроса о тошноте, псориазе и цистите.

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Почему может тошнить несколько дней подряд?

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Причинами возникновения тошноты у человека могут стать совершенно разные факторы, поэтому тошнота далеко не всегда говорит о пищевом отравлении, поделился с "Рамблером" гастроэнтеролог и терапевт Шота Каландия.

Так, по словам специалиста, утренняя тошнота у женщины может свидетельствовать о беременности, так как особенно в первом триместре тошнота является следствием гормональных изменений в организме. Также постоянная тошнота может появиться как побочное действие от приема некоторых лекарственных средств.

При переедании или чрезмерном употреблении жирной и острой пищи также может появиться тошнота. А еще она может быть одним из симптомов при синдроме укачивания и, например, возникать во время длительной поездки в машине, на корабле или самолете.



Неприятный симптом в виде тошноты может проявиться и по следующим причинам: при отравлении какими-либо токсическими веществами, при перегревании, например, солнечном ударе или даже из-за сильного испуга и истерики.



В некоторых случаях тошнота сопровождается у человека головной болью. Такое сочетание может свидетельствовать о заболеваниях нервной системы, например, указывать на мигрень, менингит, боррелиоз. При этом появление тошноты и головной боли одновременно может проявляться при сахарном диабете или же из-за такого распространенного заболевания системы кровообращения как артериальная гипертония.



Причинами, по которым у человека присутствует постоянное ощущение тошноты, могут стать хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. К этим заболеваниям относится, например, гастрит, язвенная болезнь, желчнокаменная болезнь, панкреатит, гепатит и другие. Также тошнота может сопровождать хирургические патологии, например, аппендицит, острый панкреатит, острый холецистит, и при этих заболеваниях необходима госпитализация. Каландия Шота Гуливерович Врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт

При появлении у человека частых признаков тошноты, особенно, когда тошнота сохраняется два-три дня подряд, необходимо посетить врача, чтобы определить точные причины ее появления, рекомендует эксперт. Он также отметил, что для выявления причин используются эндоскопические, рентгенологические, ультразвуковые и лабораторные методы исследований.

Как избавиться от псориаза раз и навсегда?

Псориаз с древних времен называют болезнью королей или болезнью гордыни, рассказывает дерматолог Ольша Андриянова. Если набрать в интернете поисковой запрос "заболевание псориаз", то можно увидеть, насколько много людей, среди которых известные политики, писатели, звезды шоу-бизнеса, киноактеры и актрисы имеют такое заболевание как псориаз.

По словам эксперта, на сегодняшний день еще нет такого средства, которое помогло бы излечить псориаз полностью.

Так как у меня самой псориаз, могу четко сказать, что вылечить до конца его невозможно. В моей жизни псориаз появился достаточно спонтанно, на фоне стресса. Но при этом я знаю, как вести себя, знаю, какие продукты питания могут стимулировать это заболевание. В течение очень многих лет я не пью алкоголь и не курю, но тем не менее псориаз все равно никуда не уходит. И есть такое понятие «контрольной бляшки», которая присутствует всегда на теле.

Андриянова Ольга Алексеевна Врач-косметолог, врач-дерматолог, специалист по коррекции фигуры, заместитель главного врача по поликлинической части в «СМ-Косметология»

Эксперт отмечает, что использование гормональных препаратов рекомендуется только в случае, если заболевание приходит в какую-то стадию обострения.

Прекрасно помогает прием витамина D, правильный образ жизни, спортивный режим, избежание стресса, назначение БАДов, триптофана, мелатонина и магния в хелатной форме. Для людей с псориазом желательно обеспечить в дозированном режиме пребывание на солнце. Иногда может быть полезно назначение фотодинамической терапии и микропоходы в солярий. Все это способствует тому, чтобы псориаз пребывал в стадии ремиссии. Но при этом вылечить его полностью не получается. Поэтому все врачи, в том числе и я, ищем это средство, которое нам поможет избавиться от псориаза раз и навсегда.

Андриянова Ольга Алексеевна Врач-косметолог, врач-дерматолог, специалист по коррекции фигуры, заместитель главного врача по поликлинической части в «СМ-Косметология»

Что может послужить причиной цистита?

Врач-гинеколог Виктория Фисюк рассказала, что цистит возникает у людей из-за воспалительного процесса слизистой оболочки мочевого пузыря. Чаще всего причиной такого воспаления становится бактериальная или грибковая инфекция, при этом иногда врачи диагностируют и неинфекционный цистит.

Эксперт напомнила, что характерными симптомами цистита являются частые позывы к мочеиспусканию, боль в нижней части живота, иногда появление в моче примесей крови.

Возбудителем цистита в большинстве случаев является кишечная палочка. Эта бактерия в норме находится в прямой кишке, однако в случае ее попадания в мочеиспускательный канал, она может спровоцировать воспаление. Такие бактерии как энтерококки, энтеробактерии, стафилококки также способны спровоцировать возникновение цистита.



Причиной появления цистита также могут стать и инфекции, которые передаются половым путем. К ним относятся, например, хламидии, трихомонады, грибы рода Сandida, герпес. Фисюк Виктория Александровна Врач-гинеколог Центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника"

Специалист также рассказала о факторах, которые могут увеличить вероятность возникновения цистита. Так, ими могут стать общее снижение иммунитета у человека, переохлаждение, переутомление или даже стресс. Риск появления цистита увеличивается и при неполном освобождении мочевого пузыря, так как из-за застоя мочи начинают размножаться патогенные микробы. Часто цистит возникает во время беременности из-за гормональных изменений в организме будущей матери.

В преобладающем количестве случаев цистит возникает у женщин, поэтому в большей степени это заболевание считается женским. Это можно объяснить тем, что строение женской мочеполовой системы более уязвимо для возникновения цистита. Мочеиспускательный канал у женщин короткий и широкий, а также расположен близко к анальному отверстию. Из-за такого строения женского организма кишечная палочка может попасть в мочеиспускательный канал и подняться в мочевой пузырь. Также спровоцировать начало воспалительного процесса в мочевом пузыре может воспаление влагалища и нарушение вагинальной микрофлоры.

Фисюк Виктория Александровна Врач-гинеколог Центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника"

Что же касается мужчин, то цистит у них встречается гораздо реже. А причиной его появления, как правило, становится осложнение хронического простатита. Кроме этого в большинстве случаев цистит у мужчин не требует какого-либо специального лечения, так как признаки цистита уходят сами по себе сразу после снятия воспаления предстательной железы.

При свойственных циститу симптомах стоит обратиться к врачу, поскольку подобные признаки могут свидетельствовать и о наличии других заболеваний, заключила гинеколог.