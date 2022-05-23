Раскрыт способ избавиться от «пивного» живота

Почему появление «пивного живота» должно насторожить человека, радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.
«Пивной живот» — это не диагноз, но обывательское название особого типа ожирения.
«Если говорить по-научному, то это называется абдоминальный тип ожирения. При нем отложение жира происходит в основном в районе талии. Это очень неблагоприятное явление, оно связано с большими рисками для здоровья и жизни», — подчеркнул эксперт.
Жир на талии формируется вследствие потребления пива. Андрей Демин рекомендовал отказаться от хмельного напитка, поскольку считает это единственным способом избавиться от проблемы абдоминального ожирения. Исключив пиво, пациенты чувствуют себя бодрее, а их аппетит снижается.
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