ВОЗ созывает чрезвычайную встречу из-за оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения созывает чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на собственную информацию.

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Так, известно, что главными темами заседания станут пути передачи заболевания, его распространенность среди геев и бисексуалов, а также ситуация с вакцинами.

Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Она может распространяться при тесном контакте с инфицированным человеком. Начальные симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение.

На сегодняшний день болезнь выявлена в Британии, Испании, Бельгии, Франции, Швеции, Италии, Австралии и Канаде.

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