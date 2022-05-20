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2 часа назад

ВОЗ созывает чрезвычайную встречу из-за оспы обезьян

Мария Иглина

Всемирная организация здравоохранения созывает чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на собственную информацию.

ВОЗ созывает чрезвычайную встречу из-за оспы обезьян
Фото: unsplash.comunsplash.com

Так, известно, что главными темами заседания станут пути передачи заболевания, его распространенность среди геев и бисексуалов, а также ситуация с вакцинами.

Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Она может распространяться при тесном контакте с инфицированным человеком. Начальные симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение.

На сегодняшний день болезнь выявлена в Британии, Испании, Бельгии, Франции, Швеции, Италии, Австралии и Канаде.

Ранее в Европе зафиксировали случаи заражения человека оспой обезьян.

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