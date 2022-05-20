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38 минут назад

В Европе зафиксировали случаи заражения человека оспой обезьян

Даша Краснова

В мире все чаще фиксируют случаи заболевания оспой от обезьян. Это заразное заболевание среди животных, которым редко болеют люди. Как правило, болезнь лечится в течение нескольких недель, но опасна своими осложнениями.

В Европе зафиксировали случаи заражения человека оспой обезьян
Фото: unsplashunsplash

Недавно два случая заражения подтвердили в Бельгии. Об этом сообщил в Twitter вирусолог Марк Ван Ранст из Левенского католического университета.

"Вчера в нашей лаборатории был диагностирован второй случай вируса оспы обезьян у мужчины из региона Фламандский Брабант", - написал бельгийский вирусолог.

А также первый случай заражения обезьяньей оспой выявлен во французском столичном регионе Иль-де-Франс. Информацию подтвердили в министерстве здравоохранения Франции.

Как передает телеканал BFMTV со ссылкой на министерство, зараженным оказался 29-летний человек. Сейчас его отправили на самоизоляцию.

До этого мы рассказывали, есть ли риск эпидемии обезьяньей оспы.

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