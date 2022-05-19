Оспа обезьян уже в Европе: в чем опасность и есть ли риск эпидемии

18 мая в Минздрав Испании подтвердил семь случаев заражения оспой обезьян. Об этом написала газета El País. При этом власти Мадрида сообщили еще о 22 случаях с подозрением на оспу обезьян. Всего в медучреждения по стране обратились до 50 человек с подозрением на заражение этой инфекцией.

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Ранее о подобных случаях сообщили в Великобритании и Португалии. Заболевшие находились в Корнуоле и Ливерпуле, но до этого оба посещали Нигерию. Еще один зараженный обнаружился в США. Он также посещал Нигерию. В самой Нигерии вспышка оспы обезьян была в 2017 году. Подробнее о болезни, симптомах и масштабе угрозы — в материале "Рамблера".

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Оспа обезьян — заразное заболевание среди животных, однако редкое среди людей. Оно сложно распространяется в человеческой среде и, как правило, лечится в течение нескольких недель. Однако у некоторых людей заболевание вызывает серьезные осложнения.

"После ликвидации натуральной оспы в 1980 году и последующего прекращения использования вакцин против натуральной оспы, оспа обезьян вышла на первое место по патогенности для человека среди остальных ортопоксвирусов. Случаи заболевания оспой обезьян до сих пор спорадически возникают в некоторых районах Африки, где преобладают тропические влажные леса. Вирус оспы обезьян в некоторых случаях приводит к тяжелому заболеванию, летальность составляет от 1% до 11%. В последние годы в европейских странах и США периодически фиксируются завозные случаи оспы обезьян...", — поясняют в Роспотребнадзоре.

Симптомы этого заболевания напоминают натуральную оспу: у пациента возникают слабость, лихорадка, головные боли, специфические высыпания на коже.

"Оспа обезьян протекает намного легче и после ее лечения выздоравливают намного быстрее. Передаваться болезнь может от человека к человеку при тесном контакте. Но сам вариант этой болезни неопасен, летальных исходов за весь период наблюдения зафиксировано крайне мало", — рассказал врач-иммунолог Алексей Коновалов «Вечерней Москве».

Масштаб угрозы

Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал изданию "360", грозит ли России и миру новая эпидемия.

Ученый отметил, что от натуральной оспы миру удалось избавиться в 1977 году, однако существуют еще другие вирусы этой группы, которые также опасны для человека, но, по словам Альтштейна, эпидемией это не грозит по той причине, что вирус оспы обезьян не имеет способности к сохранению своей силы при повторном распространении.

"Он способен человека заразить. Летальность при этой инфекции довольно высокая, почти как при натуральной оспе. Но что с этим вирусом интересно: он может передаваться от человека к человеку, но при каждой следующей передаче он слабеет, хуже размножается, летальность снижается" — поэтому врач уверен, что до России болезнь дойти не сможет.

Иммунолог Алексей Коновалов не видит в болезни угрозы глобального масштаба.

"Риск глобального распространения болезни ничтожно мал. Для россиян вирус, в принципе, не представляет опасности, так как большинство наших граждан вакцинированы от оспы. И о какой-либо пандемии говорить даже не приходится", – объяснил свою позицию эксперт.

Первые разработки

Тревожные сообщения о заражениях оспой обезьян дошли до России. И хотя, по данным Роспотребнадзора, пока случаев оспы обезьян в России нет и риск завоза инфекции оценивается как низкий, ведомство уже приняло меры.

В частности, Роспотребнадзор усилил меры санитарно-карантинного контроля на границе и инициировал создание специальной тест-системы для выявления болезни.

"Для быстрого выявления возможных случаев оспы обезьян Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора оперативно создал автономную тест-систему и успешно провел ее лабораторные испытания.

Простота выполнения анализа и возможность визуального учета результатов позволяют применять тест во внелабораторных условиях, то есть в формате «у постели больного». Тест эффективен, специфичен и не выявляет перекрестных реакций с вирусами кори, краснухи и ветряной оспы...", — сообщается на сайте ведомства.

Роспотребнадзор находится в рабочем взаимодействии с международными организациями и зарубежными странами для получения оперативной информации о развитии эпидситуации.