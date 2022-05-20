Врач рассказал, как не допустить развитие столбняка

Заместитель главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Петр Давыдов рассказал, что повреждения кожи нельзя закрывать полностью, так как отсутствие воздуха провоцирует развитие анаэробных микроорганизмов. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам врача, столбняк нельзя назвать распространенным заболеванием, потому что подавляющее число населения имеют вакцину.
"Если человек пренебрег вакцинацией и получил даже банальную ссадину на открытом пространстве, мы всегда рекомендуем пройти противостолбнячную вакцинацию. Но столбняк не такая частая проблема, потому что многие люди имеют иммунитет. Следует упомянуть, что столбняк — анаэробная инфекция, поэтому все травмы, связанные с повреждением кожных покровов ни в коем случае нельзя закрывать наглухо, как многие пациенты любят делать, залепляя лейкопластырями, компрессами, затрудняя доступ воздуха в рану. Отсутствие воздуха в ране способствует развитию анаэробных микроорганизмов, которые приводят к гораздо более серьезным состояниям, чем столбняк", — подчеркнул Давыдов.
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