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8 минут назад

Британка после вакцинации «постарела на 20 лет за три дня»

Диана Товсепова

Жительница Великобритании рассказала, что стала хуже выглядеть после вакцинации от COVID - 19. По ее словам, она буквально постарела на 20 лет всего за три дня после прививки. Об этом сообщает британское издание Mirror .

Британка после вакцинации «постарела на 20 лет за три дня»
Фото: PxherePxhere

Британка Мишель Флауэр рассказала, что у нее на коже началось жжение, на лице появились трещины, мешающие ей спать, а под глазами проявились синяки. Женщина сказала, что по ощущениям постарела на 20 лет.

«Я плакала от боли и не спала несколько дней», — вспоминает она.

Медики объяснили ей, что дело в побочном эффекте от вакцины. Так у нее проявилась аллергическая реакция.

Врач посчитал, что у девушки крапивница, но выписанные лекарства ей не помогли. Сама британка считает, что после вакцинации ее иммунная система дала сбой, а медики просто ошиблись с диагнозом.

«Я не против прививок, но люди должны знать, что существуют серьезные побочные эффекты», — объяснила Мишель.

Ранее мы писали об опасности назальной вакцины.

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