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3 часа назад

Найдена зависимость между лишним весом и онкологией

Мира Маркина

Ожирение повышает риск развития как минимум 13 видов рака, заявил Иван Давыдовзаведующий отделением онкологии клиники Национального агентства клинической фармакологии и фармации. Его слова приводят «Аргументы и факты».

Найдена зависимость между лишним весом и онкологией
Фото: unsplash.comunsplash.com

Эксперт объяснил, что жировая ткань повышает выработку эстрогена. Это, в свою очередь, приводит к раку яичников или молочной железы. Злокачественные опухоли в два-четыре раза чаще встречаются у пациенток с лишним весом, в семь – с ожирением.

У людей с избыточным весом повышен уровень инсулина, что провоцирует развитие рака толстой кишки, почек и даже предстательной железы, добавил онколог.

Пациенты с ожирением нередко сталкиваются с хроническими воспалительными заболеваниями. Они способствуют возникновению оксидативного стресса, который повреждает ДНК и увеличивает риск онкологии желчевыводящих путей.

«Жировые клетки также вырабатывают гормоны-адипокины, которые способны стимулировать или подавлять рост клеток. Например, уровень лептина в крови растет с увеличением жировых отложений, а его высокий уровень провоцирует патологическое деление клеток», — объяснил механизм возникновения онкологии Иван Давыдов.

Рак пищевода диагностируют в полтора раза чаще у тех, кто имеет избыточный вес и в 2,4-2,7 раза при ожирении.

Рак желудка, печени и почек встречаются у людей с ожирением в два раза чаще.

При этом эксперт отметил, что при резком похудении риск онкологии молочной железы, эндометрия, толстой кишки и предстательной желез уменьшается.

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, какие опасности для здоровья есть на даче.

Новости,Иван Давыдов,
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