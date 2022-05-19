Перечислены признаки опухоли сердца

Одышка во время легкой физической активности должна насторожить, отмечает терапевт и кардиолог Азизхон Аскаров. Врач рассказал «Аргументам и фактам» о симптомах и причинах возникновения опухоли сердца.

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Кроме одышки у пациентов с этим заболеванием наблюдается частое сердцебиение, слабость, перепады давления, а также тупая и ноющая боль в области сердца, отметил эксперт.

Причина возникновения онкологии – ионизирующая радиация, канцерогены, хроническое воспаление, курение, травмы сердца или врожденные мутации.

«Наиболее часто среди опухолей сердца встречается миксома левого предсердия (это доброкачественная опухоль), которая увеличивается в размерах и нарушает работу сердца», — объяснил кардиолог.