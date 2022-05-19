Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+25° в 
USD 62.40EUR 64.94
Войти в почту
3 часа назад

Перечислены признаки опухоли сердца

Мира Маркина

Одышка во время легкой физической активности должна насторожить, отмечает терапевт и кардиолог Азизхон Аскаров. Врач рассказал «Аргументам и фактам» о симптомах и причинах возникновения опухоли сердца.

Перечислены признаки опухоли сердца
Фото: unsplash.comunsplash.com

Кроме одышки у пациентов с этим заболеванием наблюдается частое сердцебиение, слабость, перепады давления, а также тупая и ноющая боль в области сердца, отметил эксперт.

Причина возникновения онкологии – ионизирующая радиация, канцерогены, хроническое воспаление, курение, травмы сердца или врожденные мутации.

«Наиболее часто среди опухолей сердца встречается миксома левого предсердия (это доброкачественная опухоль), которая увеличивается в размерах и нарушает работу сердца», — объяснил кардиолог.

Опухоль сердца – это патологическая ткань, которая растет и сдавливает орган, провоцируя сердечную недостаточность, тромбозы и тяжелые аритмии. Однако, отметил Азизхон Аскаров, она поддается хирургическому лечению. Но успешность зависит от вида опухоли и скорости ее роста.

Ранее «Рамблер» писал о том, кому, с точки зрения кардиолога, опасно бегать по утрам.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители