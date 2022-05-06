Кардиолог объяснила, для кого будут опасны пробежки

Кардиолог Наталия Золотарева рассказала, что перед занятиями бегом, необходимо посоветоваться с врачом. Ее слова передает Москва 24.

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Во время аэробных тренировок сердечная мышца работает более активно, интенсивнее прокачивает кровь по сосудам к тканям и органам.

"С одной стороны, это хорошо: мышца тренируется, кровообращение улучшается. Однако если у человека есть проблемы с сердцем, то бег может ухудшить состояние и даже стать угрозой для жизни", – предупредила кардиолог.

Особенно осторожными врач призывает людей, у которых часто повышается артериальное давление или уже выявлены заболевания сердечно-сосудистой системы.

Золотарева отметила, что в коем случае нельзя бегать в течение первых двух-трех месяцев после инсульта или инфаркта. Позже легкие пробежки будут возможны.

Она также отметила, что для всех любителей бега полезными остаются только умеренные нагрузки.

"Помните, что во время занятий любым фитнесом надо следить за частотой сердечных сокращений. Она не должна превышать 120–130 ударов в минуту", – уточнила кардиолог.

Люди, которым бег противопоказан, могут заменить его на ходьбу, плавание, йогу, растяжку или пилатес. Кроме этого, полезны для организма игровые виды спорта, если человек занимается ими в удовольствие.