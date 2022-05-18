Врач назвал тревожные признаки разрушения сосудов

"Пораженные вены, например, могут располагаться достаточно глубоко под кожей и тогда человек даже не будет догадываться, что у него есть проблема. Если поражены глубокие вены, то возрастают риски заполучить серьезную патологию. В первую очередь речь идет о флеботромбозах и тромбофлебитах"