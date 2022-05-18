Врач назвал тревожные признаки разрушения сосудов

Кардиолог, врач функциональной диагностики, врач ультразвуковой диагностики, кандидат медицинских наук Вадим Жук назвал симптомы разрушения сосудов, которые должны насторожить. Об этом сообщает "Доктор Питер".
В качестве тревожных симптомов, по словам кардиолога, можно рассматривать воспаления на коже, покраснение, повышение температуры и болевые ощущения. При появлении этих признаков он порекомендовал обратиться к флебологу. В противном случае без наблюдения врача может потребоваться операция по удалению вен.
Он также обратил внимание на такие симптомы, как: онемение пальцев ног, потеря чувствительности и пигментация кожи.
"Пораженные вены, например, могут располагаться достаточно глубоко под кожей и тогда человек даже не будет догадываться, что у него есть проблема. Если поражены глубокие вены, то возрастают риски заполучить серьезную патологию. В первую очередь речь идет о флеботромбозах и тромбофлебитах"
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