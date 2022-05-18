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1 час назад

Врач назвал тревожные признаки разрушения сосудов

Мария Каткова

Кардиолог, врач функциональной диагностики, врач ультразвуковой диагностики, кандидат медицинских наук Вадим Жук назвал симптомы разрушения сосудов, которые должны насторожить. Об этом сообщает "Доктор Питер".

Врач назвал тревожные признаки разрушения сосудов
Фото: pixabay.compixabay.com

В качестве тревожных симптомов, по словам кардиолога, можно рассматривать воспаления на коже, покраснение, повышение температуры и болевые ощущения. При появлении этих признаков он порекомендовал обратиться к флебологу. В противном случае без наблюдения врача может потребоваться операция по удалению вен.

Он также обратил внимание на такие симптомы, как: онемение пальцев ног, потеря чувствительности и пигментация кожи.

"Пораженные вены, например, могут располагаться достаточно глубоко под кожей и тогда человек даже не будет догадываться, что у него есть проблема. Если поражены глубокие вены, то возрастают риски заполучить серьезную патологию. В первую очередь речь идет о флеботромбозах и тромбофлебитах"

Ранее сообщалось, что врач рассказал, когда нужна скорая при боли в животе.

Новости,Вадим Жук,
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