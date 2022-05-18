В Венесуэле врач вживлял палочки от леденцов как противозачаточное

В Венесуэле 38-летний аферист Хосе Даниэля Лопеса представлялся гинекологом и вживлял женщинам под кожу палочки от леденцов как противозачаточное. Об этом сообщает Oddity Central.

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Лопес купил поддельный диплом гинеколога и устроился в две клиники городов Ла-Виктория и Маракая. Он внушал клиенткам, что вживляет им «Импланон» — такой контрацептив действительно существует, он вставляется в плечо, поэтому у женщин не было никаких подозрений.

Обман разоблачили после того, как женщины начали беременеть и обратились к другим гинекологам. Один из них Рафаэль Чиринос дал огласку в социальных сетях, в результате чего фальшивого врача взяли под стражу.