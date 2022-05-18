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2 часа назад

Врач высказался об опасности носки телефона в кармане брюк

Мария Каткова

Врач-терапевт Андрей Звонков прокомментировал утверждение о том, что мужчинам опасно носить телефон в кармане брюк. Об этом сообщает РИАМО.

Опасно ли мужчинам носить телефон в кармане брюк
Фото: PixabayPixabay

Эксперт заявил, что излучения телефона недостаточно для того, чтобы навредить репродуктивной функции.

«Частота, на которой работает телефон, относится к категории микроволнового излучения. Она может быть использована для, скажем так, приготовления пищи, если б только была более мощной, как в микроволновке. Там мощность почти до киловатта доходит. А у телефона — милливатты»

Однако он отметил, что если человек находится в городе, то телефон работает на малой и средней мощности. В деревнях, где вышек сотовой связи не так много, излучение может быть более опасным.

«У телефона есть свойство, о котором мало кто думает. Когда вы находитесь далеко от базы, телефон на более высокую мощность включает свой передатчик. Вот тут он начинает свой сигнал усиливать и быстро сажать аккумулятор»

Ранее сообщалось, что выяснилось, кому опасно пить вино.

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