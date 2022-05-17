Врач объяснил, как не заразиться сальмонеллой

Если вы заподозрили у себя симптомы сальмонеллеза (или острой бактериальной инфекции желудочно-кишечного тракта), то обращение за медицинской помощью должно быть незамедлительным, предупреждает врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин. В противном случае пациент может погибнуть. О том, как можно избежать заражения сальмонеллой, эксперт рассказал радио Sputnik.
Инфицирование сальмонеллой происходит через загрязненные продукты (яйца, мясо, молоко), а также воду, руки, контакт с крупным рогатым скотом и домашней птицей. Поэтому эксперт рекомендовал пить кипяченую или бутилированную воду, не забывать о гигиене рук, антибактериальной обработке рабочих поверхностей и мытье продуктов.
Марат Зиннатуллин также рассказал о симптомах опасного заболевания. Из-за токсинов, повреждающих слизистую кишечника, течение болезни сопровождается тошнотой, повышением температуры, диареей и рвотой.
«Течение болезни может быть более тяжелым для маленьких детей и пожилых людей, а также для пациентов с ослабленным иммунитетом», – подчеркнул врач.
Ранее «Рамблер» рассказывал о клинических признаках сальмонеллеза.