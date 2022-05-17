Врач объяснил, как не заразиться сальмонеллой

Если вы заподозрили у себя симптомы сальмонеллеза (или острой бактериальной инфекции желудочно-кишечного тракта), то обращение за медицинской помощью должно быть незамедлительным, предупреждает врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин. В противном случае пациент может погибнуть. О том, как можно избежать заражения сальмонеллой, эксперт рассказал радио Sputnik.