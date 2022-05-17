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4 часа назад

Врач объяснил, как не заразиться сальмонеллой

Мира Маркина

Если вы заподозрили у себя симптомы сальмонеллеза (или острой бактериальной инфекции желудочно-кишечного тракта), то обращение за медицинской помощью должно быть незамедлительным, предупреждает врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин. В противном случае пациент может погибнуть. О том, как можно избежать заражения сальмонеллой, эксперт рассказал радио Sputnik.

Врач объяснил, как не заразиться сальмонеллой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инфицирование сальмонеллой происходит через загрязненные продукты (яйца, мясо, молоко), а также воду, руки, контакт с крупным рогатым скотом и домашней птицей. Поэтому эксперт рекомендовал пить кипяченую или бутилированную воду, не забывать о гигиене рук, антибактериальной обработке рабочих поверхностей и мытье продуктов.

Марат Зиннатуллин также рассказал о симптомах опасного заболевания. Из-за токсинов, повреждающих слизистую кишечника, течение болезни сопровождается тошнотой, повышением температуры, диареей и рвотой.

«Течение болезни может быть более тяжелым для маленьких детей и пожилых людей, а также для пациентов с ослабленным иммунитетом», – подчеркнул врач.

Ранее «Рамблер» рассказывал о клинических признаках сальмонеллеза.

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