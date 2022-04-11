Названы клинические признаки сальмонеллеза

Какие симптомы свидетельствуют о попадании сальмонеллы в организм, рассказал «Вечерней Москве» Андрей Фарбер, врач-гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук.

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Один из первых признаков сальмонеллеза – повышение температуры, понос и рвота, так как попадание сальмонеллы в организм провоцирует кишечную инфекцию. Потеря солей и обезвоживание, угнетение работы сердечно-сосудистой системы, сопутствующие этим симптомам, опасны.

«Для организма это очень опасно, особенно для детского организма (из-за обезвоживания), ослабленного организма, который перенес какие-то вирусные, бактериальные инфекции, нагрузку на иммунитет», — отмети эксперт.

Наиболее тяжело переносят сальмонеллез пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения, подчеркнул врач.

Андрей Фарбер рекомендовал не откладывать обращение к врачу при появлении симптомов сальмонеллеза. Это заболевание в запущенном состоянии может привести к летальному исходу.