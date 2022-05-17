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29 минут назад

Малышева рассказала об опасности приема витамина A

Прием витамина A без контроля врача может нанести серьезный вред печени, заявили врач Елена Малышева и невролог Дмитрий Шубин. Их слова приводит Федеральное агентство новостей.

Малышева рассказала об опасности приема витамина A
Фото: unsplash.comunsplash.com

Беременным женщинам прием этого витамина категорически противопоказан. Дмитрий Шубин привел пример: ежедневный прием не менее пяти капсул витамина А может спровоцировать развитие токсического гепатита.

Елена Малышева отметила, что из-за неполноты инструкций к витаминным пищевым добавкам растет число пациентов, которые попадают на прием к специалистам вследствие передозировки препаратами. Ведь они не получают информацию о предельно допустимых дозах БАДа.

Ранее «Рамблер» рассказывал о последствиях переизбытка витамина D.

Новости,Дмитрий Шубин,Елена Малышева,
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