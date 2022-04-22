Названы последствия переизбытка витамина D

Врач-нутрициолог Елена Мановска рассказала о болезнях, которые провоцирует переизбыток в организме витаминов. Об этом сообщает Lenta.ru.

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Человек получает витамины и микроэлементы с пищей при условии, что питается правильно и сбалансированно. Похвастаться идеальным рационом могут далеко не все, поэтому в организме возникает недостаток определенных витаминов.

Прием некоторых витаминов, в том числе А, D, Е и К, может быть опасен. Так как жирорастворимые и медленно выводятся из организма. Переодозировка витаминов может нанести вред, например, переизбыток витамина D провоцирует мочекаменную болезнь. Поэтому важно принимать любые добавки после консультации врача.

«Если ваш ежедневный рацион включает килограмм тунца, полкилограмма грибов, сто граммов кедровых орехов, четыре авокадо и хорошую горсть свежего шиповника, то добавки с витаминами вам не нужны. При условии, что вы здоровый человек. Если нет, то нужно позаботиться о профилактике дефицита витаминов», — советует нутрициолог Елена Мановска.

Врач отметила, что кожа, ногти и волосы играют не первостепенную роль для организма, поэтому при нехватке витаминов именно они первыми попадают под удар, и по их состоянию можно определить, что у пациента авитаминоз.

«Существуют признаки, по которым доктор может понять, каких элементов не хватает организму, — детализирует Елена Мановска. — Бледная кожа говорит он нехватке витамина B12, сухая кожа — о дефиците витаминов группы B, A, C. Преждевременные морщины появляются при нехватке витамина E. Ногти ломаются при дефиците железа и кремния».