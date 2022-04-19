Витамины группы В: за что они отвечают в организме

Большинство витаминов нужны человеку в очень маленьких количествах, но даже эти малые концентрации чрезвычайно важны – их недостаток может обернуться серьезными проблемами. Заметить дефицит витаминов удается не сразу: нехватка обычно сопровождается неспецифическими симптомами, которые могут возникать при самых разных нарушениях и заболеваниях. Большинство не принимает симптомы всерьез, игнорирует и обращает на них внимание лишь тогда, когда они действительно ухудшают качество жизни и самочувствие. Рамблер совместно с экспертами разбирается, за что отвечают в нашем организме витамины группы В.
Витамины группы В – наиболее многочисленная группа, объединяющая несколько соединений.
У каждого из представителей этой группы есть свои важные функции:
• тиамин (витамин В1): участвует в жировом обмене, важен для работы головного мозга;
• рибофлавин (витамин В2): критически необходим для кроветворения, так как участвует в синтезе гемоглобина;
• ниацин (витамин В3): участвует в синтезе гормонов, жиров и белков, необходим для энергообмена;
• пантотеновая кислота (витамин В5): ускоряет заживление ран и поддерживает иммунитет;
• пиридоксин (витамин В6): участвует в образовании гемоглобина, необходим для метаболизма углеводов, обеспечивает нормальную работу нервной системы;
• биотин (витамин В7): необходим для красоты волос, ногтей и кожи;
• фолиевая кислота (витамин В9): необходима для эмбрионального развития – ее дефицит увеличивает риск развития врожденных пороков, кроме того, витамин участвует в процессе кроветворения.
• цианокобаламин (витамин В12): важен для нормальной работы кровеносной и нервной систем.
В основном этими витаминами богаты продукты животного происхождения – мясо, печень, хотя и в растительной пище большинство представителей этой группы присутствует. Их, например, можно обнаружить в крупах, орехах, злаках, капусте, салатах. Сторонникам веганства или тем, кто отказывается от мяса по другим соображениями, важно знать, что получить витамин В12 можно только из животной пищи – чтобы не допустить развития дефицита цианокобаламина, стоит рассмотреть вопрос приема витаминных комплексов. Решение об их назначении и приеме должно приниматься совместно с врачом после проведения необходимых анализов.