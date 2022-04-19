Витамины группы В: за что они отвечают в организме

Большинство витаминов нужны человеку в очень маленьких количествах, но даже эти малые концентрации чрезвычайно важны – их недостаток может обернуться серьезными проблемами. Заметить дефицит витаминов удается не сразу: нехватка обычно сопровождается неспецифическими симптомами, которые могут возникать при самых разных нарушениях и заболеваниях. Большинство не принимает симптомы всерьез, игнорирует и обращает на них внимание лишь тогда, когда они действительно ухудшают качество жизни и самочувствие. Рамблер совместно с экспертами разбирается, за что отвечают в нашем организме витамины группы В.

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В переводе с латыни "вита" - это жизнь, а "амин" - органическое соединение. Основными источниками витаминов являются продукты питания, но некоторые могут синтезироваться и в организме - витамин Д в коже под воздействием солнечных лучей, витамин К и витамин В7 биотин - кишечной микрофлорой, никотиновая кислота В3 - из аминокислоты триптофана. Мановска Елена Врач-терапевт, нутрициолог, эксперт по здоровью Coral Club

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Витамины группы В – наиболее многочисленная группа, объединяющая несколько соединений.

Это действительно обширная группа витаминов, включающая восемь наименований, среди которых B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 и B12. Нехватка этих витаминов станет серьезным ударом по организму, ведь они обеспечивают работу мозга и нервной системы, участвуют в энергообмене и обмене веществ, контролируют деление клеток. Нехватка витаминов группы В со временем сказывается и на когнитивных процессах – на фоне дефицита могут развиться проблемы с памятью, усвоением новой информации и ее переработкой. Ольга Викторовна Малиновская Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики

У каждого из представителей этой группы есть свои важные функции:

• тиамин (витамин В1): участвует в жировом обмене, важен для работы головного мозга;

• рибофлавин (витамин В2): критически необходим для кроветворения, так как участвует в синтезе гемоглобина;

• ниацин (витамин В3): участвует в синтезе гормонов, жиров и белков, необходим для энергообмена;

• пантотеновая кислота (витамин В5): ускоряет заживление ран и поддерживает иммунитет;

• пиридоксин (витамин В6): участвует в образовании гемоглобина, необходим для метаболизма углеводов, обеспечивает нормальную работу нервной системы;

• биотин (витамин В7): необходим для красоты волос, ногтей и кожи;

• фолиевая кислота (витамин В9): необходима для эмбрионального развития – ее дефицит увеличивает риск развития врожденных пороков, кроме того, витамин участвует в процессе кроветворения.

• цианокобаламин (витамин В12): важен для нормальной работы кровеносной и нервной систем.

Все витамины делятся на водорастворимые и жирорастворимые. Перечисленные выше витамины входят в первую группу – это значит, что их избыток будет выводиться из организма с излишками жидкости, а потому никакого «депо» таких витаминов в теле не появится. Именно поэтому очень важно есть продукты, в которых они содержатся.

Ольга Викторовна Малиновская Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики