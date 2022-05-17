Врач рассказал, почему кариес может быть смертелен

Запущенный кариес может обернуться большими проблемами, чем привыкли думать люди, заявил стоматолог, ортодонт Андрей Жук. О смертельной опасности этого заболевания эксперт рассказал изданию «Доктор Питер».

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Одна из основных проблем заключается в том, что зубы, пораженные кариесом, являются источником инфекции, которая может распространиться по всему организму, отметил эксперт.

Зубной камень, который появляется на зубах вследствие недостаточной гигиены полости рта, вовсе может спровоцировать инсульт. Дело в том, что он вызывает воспаление в области десен. Оно повышает риск развития болезней сердца, инфарктов и инсультов.

Неправильный прикус и, как следствие, неполноценное жевание, а также нарушение нормального кровоснабжения в области головного мозга увеличивают вероятность развития деменции.

Деформация челюстного сустава может привести к передавливанию важных для мозга нервов и сосудов.

«Ужасные головные боли, с которыми сложно справиться, знакомы любому, кто хоть раз испытывал приступ мигрени. Оказывается, в возникновении таких приступов тоже может быть виноват неправильный прикус», – объяснил специалист.

Также неправильный прикус часто сопровождается проблемами с дыханием, подчеркнул стоматолог. Вновь страдает головной мозг – из-за нехватки кислорода появляется бессонница, чувство сильной усталости.

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