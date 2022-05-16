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2 часа назад

Стоматологи назвали продукты, которые провоцируют кариес

Даша Краснова

Стоматолог-ортодонт Мария Балакирева и врач-стоматолог высшей категории Олег Конников перечислили провоцирующие развитие кариеса продукты. Об этом сообщает издание Ura.ru.

Стоматологи назвали продукты, которые провоцируют кариес
Фото: unsplashunsplash

По словам Конникова, людям с проблемными зубами не следует злоупотреблять целым рядом продуктов.

«Сахар, соль, все продукты повышенной кислотности влияют на качество эмали зубов, если она повреждена. Излишнее употребление сладкого, соленого им не рекомендовано», — сказал стоматолог.

Балакирева указала на то, что кариес вызывают большинство сладких продуктов, а также те продукты, которые застревают между зубов. После употребления такой пищи необходимо полоскать рот.

«Мы всегда советуем придерживаться правила: поел — прополощи рот, чтобы убрать то, что остается на стенках эмали. Любите есть сладкое — ешьте, но надо прополоскать рот», — объяснила эксперт.

Для полоскания можно пользоваться ирригаторами или простой водой.

До этого мы рассказывали, нужно ли чистить зубы перед завтраком.

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