Стоматологи назвали продукты, которые провоцируют кариес

Стоматолог-ортодонт Мария Балакирева и врач-стоматолог высшей категории Олег Конников перечислили провоцирующие развитие кариеса продукты. Об этом сообщает издание Ura.ru.

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По словам Конникова, людям с проблемными зубами не следует злоупотреблять целым рядом продуктов.

«Сахар, соль, все продукты повышенной кислотности влияют на качество эмали зубов, если она повреждена. Излишнее употребление сладкого, соленого им не рекомендовано», — сказал стоматолог.

Балакирева указала на то, что кариес вызывают большинство сладких продуктов, а также те продукты, которые застревают между зубов. После употребления такой пищи необходимо полоскать рот.

«Мы всегда советуем придерживаться правила: поел — прополощи рот, чтобы убрать то, что остается на стенках эмали. Любите есть сладкое — ешьте, но надо прополоскать рот», — объяснила эксперт.

Для полоскания можно пользоваться ирригаторами или простой водой.