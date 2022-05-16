Малышева предупредила об опасности популярного препарата

Доктор медицинских наук Елена Малышева и ее соведущий, врач-иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» предупредили об опасности частого приема популярного препарата.

Фото: кадр из передачи кадр из передачи

Специалисты объяснили, что чрезмерное употребление парацетамола приводит к токсическому поражению печени. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Гость передачи пытался вылечить простуду, выпил слишком много парацетамола и попал в больницу. Он пожелтел и ему диагностировали токсическое поражение печени.

«Парацетамол — хороший препарат, мы его советуем, но парацетамол гепатотоксичен», — отметила Малышева.

Продеус сообщил, что токсическая доза этого медикамента — четыре грамма в сутки, то есть восемь таблеток по полграмма.

«Если вы в течение 24 часов превышаете эту дозу, то парацетамол из хорошей таблетки превратится в убийцу печени и вы получите токсический гепатит», — объяснил Продеус.

Однако при правильном приеме парацетамол эффективен.